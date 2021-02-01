برفقة طارق العريان.. محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له ، مع المخرج طارق العريان ونجله عبر خاصية "أستورى" بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

واكتفى رمضان  بالتعليق على الفيديو قاءلًا: "آل عريان.. ثقة في الله نجاح .. قريبًا".

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل موسى ويشاركه سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلي ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

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