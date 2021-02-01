وصفات طبيعية مجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:57 ص
ننشر لك في السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف بكل سهولة:
عصير حب الرمان:
المكونات
2 معلقة كبيرة من عصير حب الرمان
معلقة كبيرة خل
طريقة تحضير عصير حب الرمان
اعصري حب الرمان ونمذجة جيداً بالخل
ادهني مكان البثور 3مرات يومياً .
الملح وعصير الليمون :
المكونات:
رشة صغيرة ملح.
ليمونة.
طريقة تحضير الملح وعصير الليمون
فرك الليمون على الوجه ثم نضع مكان الفرك ملحاً ناعماً .
كرري الوصفة مرة صباحاً ومساء ً
عصير الثوم:
المكونات :
8 فصوص من الثوم
رشة صغيرة ملح
كمية مناسبة من الزيت
طريقة التحضير:
1. امزجي عصير الثوم مع الملح مع الزيت وذلك لعلاج البثور اللينة على الوجه .
2. ادهني مكان البثور 3مرات يومياً.