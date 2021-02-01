وصفات طبيعية مجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف

ننشر لك في السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف بكل سهولة:





عصير حب الرمان:

المكونات

2 معلقة كبيرة من عصير حب الرمان

معلقة كبيرة خل

طريقة تحضير عصير حب الرمان

اعصري حب الرمان ونمذجة جيداً بالخل

ادهني مكان البثور 3مرات يومياً .





الملح وعصير الليمون :

المكونات:

رشة صغيرة ملح.

ليمونة.

طريقة تحضير الملح وعصير الليمون

فرك الليمون على الوجه ثم نضع مكان الفرك ملحاً ناعماً .

كرري الوصفة مرة صباحاً ومساء ً

عصير الثوم:

المكونات :

8 فصوص من الثوم

رشة صغيرة ملح

كمية مناسبة من الزيت

طريقة التحضير:

1. امزجي عصير الثوم مع الملح مع الزيت وذلك لعلاج البثور اللينة على الوجه .

2. ادهني مكان البثور 3مرات يومياً.