وصفات طبيعية مجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
ننشر لك في السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة للتخلص من الحبوب قبل حفل الزفاف بكل سهولة:

عصير حب الرمان:
المكونات
2 معلقة كبيرة من عصير حب الرمان
معلقة كبيرة خل 
طريقة تحضير عصير حب الرمان
اعصري حب الرمان ونمذجة جيداً بالخل 
ادهني مكان البثور 3مرات يومياً .

الملح وعصير الليمون :
المكونات:
رشة صغيرة ملح.
ليمونة.
طريقة تحضير الملح وعصير الليمون
فرك الليمون على الوجه ثم نضع مكان الفرك ملحاً ناعماً .
كرري الوصفة مرة صباحاً ومساء ً
 
عصير الثوم:
المكونات :
8 فصوص من الثوم 
رشة صغيرة ملح
كمية مناسبة من الزيت 
طريقة التحضير:
1. امزجي عصير الثوم مع الملح مع الزيت وذلك لعلاج البثور اللينة على الوجه .
2. ادهني مكان البثور 3مرات يومياً.

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق: اللعب للأهلي حلم من أحلامي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إلقائه القبض على رئيسة الدولة.. جيش ميانمار يتولى السلطة ويعلن الطوارئ لمدة عام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خالد منتصر: الفيسبوك كان المفروض يتمنع عن الدول العربية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ ساعتين

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع