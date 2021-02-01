تسريحات شعر مناسبة مع المطر.. جربي الأنسب لك

هناك مجموعة من التسريحات التي تتناسب مع الطقس الممطر، وخاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد والأمطار الخفيفة والرياح التي تطرأ على بعض المناطق، لذا اختاري منها ما يتلائم مع ملامح وجهك ويناسبك:





تسريحات ذيل الحصان تُناسب الشّعر الطّويل أو متوسط الطّول، والمُتموّج أو المستقيم،يمكنك اعتمادها في الصباح





تسريحة الويفي العريض، تُعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجًا في موضة الشعر، وهذا سيكون خيارا مثاليا إذا كنت تتمتعين بشعر مستوط الطول ومخصّلًا بتدرجات لونية تزيد من جمال هذه التسريحة.





تناسب تسريحة الكيرلي الشعر الخفيف والمتوسط الكثافة؛ نظرًا لتموجّات خصل الشعر المرنة والمبعثرة. وستبدو حتمًا رائعة لللاتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة والوجه البيضاوي والدائري.



