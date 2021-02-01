طرق التخلص من غازات الطفل الرضيع بسهولة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:36 ص
الغازات تجعل الأطفال الرضع يبكون ليلا ولا يحصلون على قسط كاف من النوم والراحة وعلى الامهات اتباع هذه النصائح لإخراج الغازات لدى الاطفال الرضع بمنتهى السهولة
- الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة
- تدليك بطن أو ظهر الطفل برفق، مما يساعد على تهدئة الطفل والتخلص من المغص
- التوجه للطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب للطفل إذا ما كانت حالة المغص والغازات متكررة
- محاولة تغيير طريقة إرضاع الطفل حتى يتم تجنب بلع الهواء أثناء الرضاعة، بحيث يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى البطن
- تحريك ساقين الطفل بحركة دائرية مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة في بطن الطفل
- إرضاع الرضيع وعدم الانتظار حتى يبكي من الجوع.
- التأكد من أنّ زجاجة الحليب الصناعية المُستخدمة جيدة، ولا تسمح لفقاعات الهواء بالدخول، تجنبًا لمعاناة الرضيع من الغازات
- تقسيم رضعات أو وجبات الحليب إلى وجبات أكثر.
- مراقبة الطعام الذي تتناوله الأم في حال كانت تُرضع طفلها رضاعة طبيعية، فإنّ بعض أنواع الطعام يُسبب مشكلة الغازات
- أخذ الطفل في جولة في السيارة في حال كان يشعر الطفل بتحسن عند القيام بذلك
- يُنصح بأن ينام الرضيع على بطنه، مع الحرص على ألّا يكون هناك أي شيء يُعيق تنفس الرضيع أو يُغطّي وجهه