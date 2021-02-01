طرق التخلص من غازات الطفل الرضيع بسهولة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
الغازات تجعل الأطفال الرضع يبكون ليلا ولا يحصلون على قسط كاف من النوم والراحة وعلى الامهات اتباع هذه النصائح لإخراج الغازات لدى الاطفال الرضع بمنتهى السهولة 

- الحرص على تجشؤ  الطفل بعد الرضاعة

- تدليك بطن أو ظهر الطفل برفق، مما يساعد على تهدئة الطفل والتخلص من المغص

- التوجه للطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب للطفل إذا ما كانت حالة المغص والغازات متكررة

- محاولة تغيير طريقة إرضاع الطفل حتى يتم تجنب بلع الهواء أثناء الرضاعة، بحيث يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى البطن

- تحريك ساقين الطفل بحركة دائرية مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة في بطن الطفل
 
- إرضاع الرضيع وعدم الانتظار حتى يبكي من الجوع.

- التأكد من أنّ زجاجة الحليب الصناعية المُستخدمة جيدة، ولا تسمح لفقاعات الهواء بالدخول، تجنبًا لمعاناة الرضيع من الغازات

- تقسيم رضعات أو وجبات الحليب إلى وجبات أكثر.

- مراقبة الطعام الذي تتناوله الأم في حال كانت تُرضع طفلها رضاعة طبيعية، فإنّ بعض أنواع الطعام يُسبب مشكلة الغازات

- أخذ الطفل في جولة في السيارة في حال كان يشعر الطفل بتحسن عند القيام بذلك

- يُنصح بأن ينام الرضيع على بطنه، مع الحرص على ألّا يكون هناك أي شيء يُعيق تنفس الرضيع أو يُغطّي وجهه

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