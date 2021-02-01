طرق التخلص من غازات الطفل الرضيع بسهولة

الغازات تجعل الأطفال الرضع يبكون ليلا ولا يحصلون على قسط كاف من النوم والراحة وعلى الامهات اتباع هذه النصائح لإخراج الغازات لدى الاطفال الرضع بمنتهى السهولة





- الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة





- تدليك بطن أو ظهر الطفل برفق، مما يساعد على تهدئة الطفل والتخلص من المغص





- التوجه للطبيب حتى يتم وصف العلاج المناسب للطفل إذا ما كانت حالة المغص والغازات متكررة





- محاولة تغيير طريقة إرضاع الطفل حتى يتم تجنب بلع الهواء أثناء الرضاعة، بحيث يكون مستوى رأس الطفل أعلى من مستوى البطن





- تحريك ساقين الطفل بحركة دائرية مما يساعد على التخلص من الغازات الزائدة في بطن الطفل

- إرضاع الرضيع وعدم الانتظار حتى يبكي من الجوع.





- التأكد من أنّ زجاجة الحليب الصناعية المُستخدمة جيدة، ولا تسمح لفقاعات الهواء بالدخول، تجنبًا لمعاناة الرضيع من الغازات





- تقسيم رضعات أو وجبات الحليب إلى وجبات أكثر.





- مراقبة الطعام الذي تتناوله الأم في حال كانت تُرضع طفلها رضاعة طبيعية، فإنّ بعض أنواع الطعام يُسبب مشكلة الغازات





- أخذ الطفل في جولة في السيارة في حال كان يشعر الطفل بتحسن عند القيام بذلك





- يُنصح بأن ينام الرضيع على بطنه، مع الحرص على ألّا يكون هناك أي شيء يُعيق تنفس الرضيع أو يُغطّي وجهه