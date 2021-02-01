حضري صينية لحمة بالبطاطس في الفرن × 6 خطوات

نقدم لك في السطور التالية عزيزتي ست البيت الشاطرة خطوات تحضير صينية لحمة بالبطاطس في الفرن بكل سهولة، وإليك المقادير وطريقة التحضير:





المقادير

- اللحم : 500 غراماً

- البطاطس : 500 غراماً (مقطّعة حلقات)

- البصل : 1 حبة (مقطّع شرائح)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- طماطم : 1 حبة (مقطّعة شرائح صغيرة)

- الفليفلة : 1 حبة (كبيرة الحجم، مقطّعة شرائح)

- الخردل : ملعقة صغيرة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة (حار)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الشطة : حسب الرغبة

- بهار اللحم : حسب الرغبة

- الكاري : حسب الرغبة

- حبهان : حسب الرغبة (مطحون)

- ورق غار : حسب الرغبة





طريقة التحضير

دُقّي اللحم ليصبح رقيقاً من حيث السماكة.

في وعاء، اخلطي البصل، الثوم، الملح، الفلفل، الشطّة، فلفل اللحم، الكاري، الحبهان وورق الغار.

أضيفي إلى الوعاء الخردل، الكاتشاب الحرّ، صلصة الصويا واخلطي جيداً.

ضعي قطع الطماطم، الفليفلة، اللحم والبطاطس فوق الوعاء وامزجي المكوّنات جيداً.

ضعي المكوّنات كلّها في صينية واسكبي فوقها كوباً من الماء.