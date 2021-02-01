فوائد فاكهة الكاكا المذهلة للجسم
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:12 ص
نقدم لكم في السطور التالية من موقع "لافام" فوائد فاكهة الكاكا المذهلة للجسم، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتتميز بطعمها الحلو، ومن فوائدها ما يلي:
- تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل مستويات السكر في الدم.
- تقي من أمراض القلب بسبب غناها بمضادات الأكسدة ومنها الفلافونويد.
- تساعد على التقليل من الالتهابات، والتقليل من مستوى الكوليسترول في الدم.
- الكاكا غنية بالبوتاسيوم مما تقلل التعرض إلى الجلطات والنوبات القلبية المفاجئة.
- تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.
- تساعد على حماية جسم الأطفال من البكتيريا والفيروساتز
- تعمل على إنقاص الوزن بشكل كبير.
- يعمل تناول الكاكا لمرضى السكري في المساعدة على تنظيم السكر بالدم.
- تمنح البشرة التغذية المطلوبة وتقلل من التجاعيد التي تظهر على البشرة.