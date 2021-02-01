دراسة تكشف فوائد فيتامين D المذهلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة من قبل مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن عن فوائد فيتامين D المذهلة للجسم، موضحة أن تناول مكملات الفيتامين D يقلل حدوث السرطانات المتقدمة (الانبثاث أو المميتة).

بلغ عدد المشاركين في هذه الدراسة 25871 شخصاً، وبدأت الدراسة من شهر نوفمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر 2017، وقد نشرت في شبكة جاما.

وشملت الدراسة الرجال في سن 50 عاماً وما فوق، والنساء في سن 55 عاماً وما فوق، ممن لم يسبق لهم الإصابة بمرض السرطان، ولا أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة. 

وتلقى عدد منهم مكملات الفيتامين دي D، بينما تلقى البعض الآخر مكملات الأوميغا – 3، وتلقت مجموعة أخيرة دواءً وهمياً. 

ومن بين 13 ألف مشارك ممن تلقوا الفيتامين دي D، تمَّ تشخيص 226 شخصاً بالسرطان المتقدم، مقابل إصابة 274 شخصاً ممن تلقوا الدواء الوهمي. ويبدو أن خطر الإصابة بالسرطان المتقدم أقل بشكل أساسي لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي.

في عام 2018، استنتجت دراسة أجراها مركز الصحة العامة في اليابان، وشملت أكثر من 33 ألف مريض، من 9 مناطق مختلفة من البلاد، أنّ تركيز الفيتامين دي3 D3 في البلازما يرتبط بشكل عكسي بمخاطر الإصابة بالسرطان. 

ومن أجل هذه الدراسة أخذت عينات من الدم من المشاركين؛ من أجل قياس مستوى الفيتامين دي D، وتمَّ تقسيم المرضى المشاركين إلى 4 مجموعات، تبدأ من المستوى الأقل، وصولاً إلى المستوى الأعلى من الفيتامين دي D. 

وأثناء فترة الدراسة تمَّ تسجيل 3301 حالة جديدة من أمراض السرطان.

ومن جهتهم، أثبت الباحثون أنَّ المستوى الأعلى للفيتامين دي D يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان بشكل إجمالي لدى الرجال والنساء. 

ولكن في هذه الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ ، أشار الباحثون اليابانيون كذلك إلى أن المستوى العالي من الفيتامين دي D يقلل كذلك خطر الإصابة بسرطان الكبد؛ بنسبة تترواح بين 30 و50 في المائة، وقد كانت هذه الصلة أكثر وضوحاً لدى الرجال منها لدى النساء، بحسب "توب سانتيه".

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