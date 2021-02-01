أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أن شيكابالا نجم فريق الزمالك مازحه بمباراة نصف نهائي كأس مصر وطالبه بعدم تسديد إحدى الضربات لعدم تسجيل هدف آخر.


وقال سمير لبرنامج الماتش: " بعد تسجيلي أول هدف بنصف نهائي كأس مصر حصلت على ركلة أخرى من نفس المكان"

وأكد أن شيكابالا اقترب منه وطلب عدم التسديد وقال له "كفاية جول واحد ياسمير.. سيب مهند لاشين هو اللي يشوط".

واتم أحمد سمير كلماته قائلا: أحب شيكابالا بشكل شخصي كثيرا وهو لاعب كبير جدا.

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