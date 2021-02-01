أحمد سمير: الزمالك تخلى عني بدون شكر









أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أنه لم يعترض على الخروج للإعارة من الزمالك رغم الطريقة الغير جيدة التي تعامل بها مسئولي الابيض معه.





وقال سمير لبرنامج الماتش: "الزمالك نوى رحيلي بشكل مفاجيء وبدون أي توجيه شكر لي، ورغم ذلك لم أعترض على خروجي منه للإعارة إلى الإسماعيلي وبعدها للمصري.





وأكد: حسام حسن ظلمني في المصري ولا أعلم حتى الآن لماذا لم أشارك معه.





وأردف: الآن أصبحت أكثر نضجا والأمور اختلفت معي، وأصبح تركيزي أكبر في الملعب، ولا اتاثر بمشاركتي من عدمها.





وواصب: مركزي حاليا اضطراريا ولكني "حبيت" المركز لأنه جعلني اقترب أكثر من المرمى والتسجيل.



