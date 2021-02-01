بعد إلقائه القبض على رئيسة الدولة.. جيش ميانمار يتولى السلطة ويعلن الطوارئ لمدة عام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
بعد اعتقاله أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد، كشف الجيش في ميانمار، اليوم الإثنين، عن تولي السلطة، وإعلان الطوارئ لمدة عام. 

وتقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وكان أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار

أخبار تهمك

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إلقائه القبض على رئيسة الدولة.. جيش ميانمار يتولى السلطة ويعلن الطوارئ لمدة عام

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

منذ 33 دقيقة

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

أقوي تصريح من مستشار الرئيس بشأن انخفاض إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

10:37 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

أحمد سمير يكشف طلب مفاجئ من شيكابالا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

06:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع