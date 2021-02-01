برومو "أنا رايق" لمحمد منير تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر

طرح الكينج محمد منير، برومو أغنيته "أنا رايق" وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال".

ودخل الإعلان التشويقي للأغنية في قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحه بيوتيوب.

ومن المقرر طرح الأغنية قريبا عبر قناة محمد منير على موقع الأغنيات الشهير "يوتيوب".

الكينج محمد منير يتعاون فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.

وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.

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