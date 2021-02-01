موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول فوزا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي وست هام يونايتد بالجولة الواحد والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتألق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول حيث شارك فى المباراة كاملة وسجل هدفين.





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي برايتون يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي.



