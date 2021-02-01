سعيد يشيد بخط هجوم الزمالك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:12 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر


أشاد ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بصفقات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتحديدا صفقتي سيف الدين الجزيري و مروان حمدي. 

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الجزيري قدمَ آداءً مميزاً مع المقاولون العرب وأتوقع نجاحه بصفوف الزمالك بشرط تحمل الضغوط ، فالأجواء داخل الزمالك تختلف عن المقاولون ، ونفس الأمر بالنسبة لمروان حمدي. 

وتابع سعيد ، أن الخط الأمامي للزمالك يتسم بالقوة في الوقت الحالي بتواجد بن شرقي وشيكابالا و زيزو بالإضافة إلى الصفقات الجديدة. 

واختتم، أن قرار عمر السعيد بالرحيل عن الفريق سيفيد اللاعب كثيراً وسيعيده إلى المشاركة في المباريات

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