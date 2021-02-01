ميدو: مروان حمدي مهاجم مميز وسيتطور في الزمالك بشرط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقدرات مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتقل إلى صفوف القلعة البيضاء، قادمًا من مصر المقاصة، خلال الميركاتو الشتوي الذي اختتم أمس الأحد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك نجح في العمل بشكل مميز جدا خلال الفترة الأخيرة، وتمكن من توفير أموال من الصفقات التي تم إبرامها مؤخرا".

وتابع، "مروان حمدي مهاجم مميز على الرغم من صغر سنه، وعندي أمل كبير إنه هيتطور داخل نادي الزمالك، بشرط أن يزيل الضغوط من علي نفسه".

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