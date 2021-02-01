حي شرق مدينة نصر يواصل حملاته على المقاهي لمنع تقديم الشيشة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
يواصل حي شرق مدينة نصر بقياد العميد أحمد أنور عباس رئيس الحي، حملاته لتطبيق قرارات مجلس الوزراء على المقاهي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


وتمكن العميد أحمد أنور عباس رئيس حي شرق مدينة نصر، من ضبط العديد من الشيش من كافية ستاد بشارع محمد المقريفي وتم التحفظ عليها بالمخازن المخصصة للحي.


وأكد العميد أحمد أنور عباس، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، والتنبيه على الكافية بعدم استخدام الشيشة نهائيًا.

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مدينة نصر

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