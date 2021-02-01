تحويلات مرورية جديدة بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل بالقرب من حي الهرم

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن انتهاء التحويلات المرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق، واستحداث تحويلات مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية.



وقالت الإدارة أنه على القادم من أكتوبر ومتجه إلى الطريق الزراعي يسلك يمينا اتجاه وصلة المريوطية، اتجاه الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.



والقادم من الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة اتجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينا اتجاه محور صفط اللبن يسلك إجباري الجانب الأيسر اتجاه ميدان الرماية ومناطق الطريق الصحراوي.



والقادم من الطريق الزراعي اتجاه محور صفط اللبن يتم النزول إجباري يمينًا اتجاه محور 26 يوليو والقادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه وصلة المريوطية يتم الاستمرار في السير اتجاه ميدان لبنان وتم غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي اتجاه المريوطية.