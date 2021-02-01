تحويلات مرورية جديدة بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل بالقرب من حي الهرم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن انتهاء التحويلات المرورية بالطريق الدائري بسبب العقار المُشتعل داخله النيران بالقرب من الطريق، واستحداث تحويلات مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية.

وقالت الإدارة أنه على القادم من أكتوبر ومتجه إلى الطريق الزراعي يسلك يمينا اتجاه وصلة المريوطية، اتجاه الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة.

والقادم من الطريق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة اتجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينا اتجاه محور صفط اللبن يسلك إجباري الجانب الأيسر اتجاه ميدان الرماية ومناطق الطريق الصحراوي.

والقادم من الطريق الزراعي اتجاه محور صفط اللبن يتم النزول إجباري يمينًا اتجاه محور 26 يوليو والقادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه وصلة المريوطية يتم الاستمرار في السير اتجاه ميدان لبنان وتم غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي اتجاه المريوطية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار مشتعل حي الهرم تحويلات مرورية

أخبار تهمك

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

كامل الوزير يزف بشرى سارة للمتضررين من توسيع الطرق (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

أقوي تصريح من مستشار الرئيس بشأن انخفاض إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 6 ساعات

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يدلي بأقوى تصريح عن لقاحات كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 9 ساعات

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع