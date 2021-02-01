فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يوما

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي وغدير أحمد


أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ8 أشهر.

وقال فهيم خلال حواره ببرنامج الماتش: "التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط".

وتابع:"أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها".

وأتم: "تقنية الفيديو قللت من الأخطاء التحكيمية والفترة القادمة ستشهد تطور أكثر".

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 6 ساعات

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 3 ساعات

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 5 ساعات

أقوي تصريح من مستشار الرئيس بشأن انخفاض إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يدلي بأقوى تصريح عن لقاحات كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:42 ص

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع