فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يوما









أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ8 أشهر.





وقال فهيم خلال حواره ببرنامج الماتش: "التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط".





وتابع:"أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها".



