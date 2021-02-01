ورش عمل للطلاب في 4 مجالات.. نادي مايكروسوفت التكنولوجي يطلق دورته العاشرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
أصبح اسم نادي مايكروسوفت التكنولوجي المعروف بـMSP يتردد كثيراً ولاسيما بين طلاب وطالبات جامعة القاهرة وذلك لم يكن إلا بالجهد المبذول والتنظيم والخطط المتبعة لبقاء اسم MSP في ذاكرة كل الطلاب حيث نرى أنه أعلن، برعاية موقع الفجر الإلكترونية، عن بدء فعاليات دورته العاشرة المتمثلة في تقديم ورش عمل مجانية لطلاب الجامعات في أربعة مجالات مختلفة وهي تصميم المواقع وتطوير تطبيقات الهاتف وتصميم الجرافيك والتسويق.

جدير بالذكر أن نادي ميكروسوفت التكنولوجي هو نشاط طلابي تابع لجامعة القاهرة وشركة مايكروسوفت، تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة ، وهو منظمة غير هادفة للربح، ويعد هذا العام هو العام العاشر له منذ تأسيسه عام 2011
 
ويسعى إلى تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في تقليل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل حيث نجد أن المشاركين في هذه الفاعلية هم بعض من أصحاب الخبرة في المجالات المقدمة و ذلك حرصاً منهم على توصيل المعلومات من مصدرها بشكل صحيح في محاولة للإجابة على أسئلة الطلاب ومن المقرر أن يبدأ البرنامج يوم ٢٩ يناير ٢٠٢١  
 
ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك التوجه لصفحتهم الرسمية من هنا: اضغط هنا

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ورش عمل نادي مايكروسوفت التكنولوجي

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