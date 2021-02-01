ميدو: مصر أبهرت العالم بتنظيم مونديال اليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أشاد الإعلامي أحمد حسام، بالمجهود الذي تم بذله من قبل الدولة المصرية والقائمين على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في الوقت الذي كان الجميع فيه من تنظيم أي بطولة في التوقيت الحالي في مصر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، مصر نجحت في التنظيم بشكل مميز".

وواصل، "مصر نجحت في إبهار العالم بأكمله بتنظيم عالمي لمونديال اليد، ليكون أحد أفضل البطولات التي تم تنظيمها في تاريخ اللعبة بآراء الجميع".

واستكمل، "مونديال اليد أثبت أن لاعبو منتخب مصر لا يقلون أهمية عن لاعبي منتخب الدنمارك أبطال العالم".

وأشار إلى أن يحيي خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، "بمثابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف ليفربول.

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