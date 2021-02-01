مسلسل لؤلؤ يحتل مركزا متقدما على تريند جوجل





والمسلسل قصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

تصدرت الحلقة 26 من مسلسل "لؤلؤ" تريند علي "جوجل" وحققت ردود أفعال واسعة ومازال العمل يدور حول فلاش باك لؤلؤ وحياتها.وحققت الأغانى التي غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على صفحة قناة on بموقع فيس بوك.مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مي عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى.