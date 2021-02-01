ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الحادية والعشرين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



اختتم نادي روما الجولة 20 من الدوري الإيطالي، بفوز ساحق على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأوليمبيكو..

كما فاز لاتسيو على مضيفه أتالانتا بنفس النتيجة، بينما تغلب جنوى على مضيفه كروتوني بثلاثية نظيفة.
وتغلب أودينيزي على مضيفه سبازيا بهدف، فيما تعادل كالياري مع ساسولو بنتيجة 1-1 وفاز نابولي على بارما بهدفين.

وعزز ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

كما تمكن يوفنتوس من الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، فيما سحق إنتر ميلان ضيفه بينيفينتو برباعية دون رد.
وفيما يلي، ترتيب أندية الدوري الإيطالي، قبل بداية الجولة 21.

1- ميلان 46 نقطة.

2- إنتر ميلان 44 نقطة.

3- روما 40 نقطة.

4- يوفنتوس 39 نقطة.

5- نابولي 37 نقطة.

6- لاتسيو 37 نقطة.

7- أتالانتا 36 نقطة.

8- ساسولو 31 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 30 نقطة.

10- سامبدوريا 26 نقطة.

11- فيورنتينا 22 نقطة.

12- بينيفينتو 22 نقطة.

13- أودينيزي 21 نقطة.

14- جنوى 21 نقطة.

15- بولونيا 20 نقطة.

16- سبازيا 18 نقطة.

17- تورينو 15 نقطة.

18- كالياري 15 نقطة.

19- بارما 13 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.


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