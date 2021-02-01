سعيد: أتوقع نجاح مصطفى محمد في الدوري التركي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه يتوقع نجاح مصطفى محمد في الدوري التركي بعد انضم موسم ونصف جالاتا سراي على سبيل الإعارة. 


وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن جالاتاسراي فريق كبير ويشارك في دوري أبطال أوروبا ، ولعِبَ بصفوفه العديد من كبار النجوم مثل ديديه دروجبا و ويسلي شنايدر ، كما أن جالاتاسراي أفضل كثيراً من سانت إيتيان 

واختتم سعيد ، أنه يتمنى مساندة اللاعب من جمهور الزمالك وجمهور الكرة المصرية في رحلته الاحترافية.

وتعاقد الزمالك مع سيف دين الجزيري مهاجم المقاولون العرب لنهاية الموسم على سبيل الإعارة تعويضا لرحيل مصطفى محمد.

أخبار تهمك

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أقوي تصريح من مستشار الرئيس بشأن انخفاض إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يدلي بأقوى تصريح عن لقاحات كورونا

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف سبب السيطرة على وباء كورونا في مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 5 ساعات

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:42 ص

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع