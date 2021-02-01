سعيد: أتوقع نجاح مصطفى محمد في الدوري التركي





قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه يتوقع نجاح مصطفى محمد في الدوري التركي بعد انضم موسم ونصف جالاتا سراي على سبيل الإعارة.









وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن جالاتاسراي فريق كبير ويشارك في دوري أبطال أوروبا ، ولعِبَ بصفوفه العديد من كبار النجوم مثل ديديه دروجبا و ويسلي شنايدر ، كما أن جالاتاسراي أفضل كثيراً من سانت إيتيان





واختتم سعيد ، أنه يتمنى مساندة اللاعب من جمهور الزمالك وجمهور الكرة المصرية في رحلته الاحترافية.



