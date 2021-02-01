اعتقال رئيسة دولة بارزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
رويترز
قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار، إن قوات الأمن اعتقلت زعيمة ميانمار أونج سان سوكي، و الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في مداهمة في الصباح الباكر.

وأثارت تصريحات قائد جيش ميانمار قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، حول إبطال الدستور، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية للديمقراطية والجيش.

وسوف يوافيكم موقع الفجر الإلكتروني بمزيد من التفاصيل.

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ميانمار اعتقال رئيسة دولة ميانمار

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