مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات فيروس كورنا

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كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر تطورات وباء كورونا، قائلاً: " الفيروس لم يختف، ولكن الإصابات بدأت تقل، ..عدينا قمة ما يسمى بالموجة الثانية، ويجب التعامل مع الفيروس بكل حرص ووقاية لتقليل انتشار الفيروس".



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن البلاد شهدت زيادة في الإصابات في نهاية شهر ديسمبر، وكانت هناك حالات كثيرة تعالج في المنازل خارج الحالات المرصودة رسميًا.



ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن البلاد شهدت تناقصًا في الإصابات خلال آخر 10 أيام، وهذا طبقًا للحالات المرصودة التي تعتبر انعكاس للوضع العام.







