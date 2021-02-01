قريبا "الرجل الشجرة" على متروبول
الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:42 ص
قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومى للأطفال بالبيت الفني للمسرح أنه يجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي " الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف الثاني من فبراير المقبل .
وأضاف " حسن " أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الإنتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال ، ونبذ العنف والطمع والأنانية ، وذلك من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال ، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا ، بالفعل تنجح فى ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف ، و تتوالى الأحداث.
" الرجل الشجرة " من تأليف متولي حامد ، بطولة عادل الكومي ، فادي خفاجة ، هناء سعيد ، عصام مصطفى ، محمود الصغير ،حمزة عبدالله ، بالاشتراك مع أطفال شعبة مواهب مصر بالمسرح القومى للأطفال ، أشعار أيمن النمر ، ألحان إيهاب حمدي ، ديكور وماسكات مجدي ونس ، ملابس إيمان الشيخ ، استعراضات أشرف فؤاد ، مادة فيلمية محمد الجباس ، من إخراج عادل الكومي.
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