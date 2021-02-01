قريبا "الرجل الشجرة" على متروبول

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومى للأطفال بالبيت الفني للمسرح أنه يجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي " الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف الثاني من فبراير المقبل .





وأضاف " حسن " أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الإنتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال ، ونبذ العنف والطمع والأنانية ، وذلك من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال ، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا ، بالفعل تنجح فى ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف ، و تتوالى الأحداث.





" الرجل الشجرة " من تأليف متولي حامد ، بطولة عادل الكومي ، فادي خفاجة ، هناء سعيد ، عصام مصطفى ، محمود الصغير ،حمزة عبدالله ، بالاشتراك مع أطفال شعبة مواهب مصر بالمسرح القومى للأطفال ، أشعار أيمن النمر ، ألحان إيهاب حمدي ، ديكور وماسكات مجدي ونس ، ملابس إيمان الشيخ ، استعراضات أشرف فؤاد ، مادة فيلمية محمد الجباس ، من إخراج عادل الكومي.



