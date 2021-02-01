قريبا "الرجل الشجرة" على متروبول

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:42 ص
الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومى للأطفال بالبيت ال
الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومى للأطفال بالبيت ال

قال الفنان محمود حسن  مدير فرقة المسرح القومى للأطفال  بالبيت الفني للمسرح أنه يجري حاليا  البروفات النهائية للعرض المسرحي " الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة  المسرح القومي  للأطفال  تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف  الثاني من فبراير  المقبل . 

وأضاف " حسن "  أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الإنتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال ، ونبذ العنف والطمع والأنانية ، وذلك من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال ، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا ، بالفعل تنجح فى ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف ، و تتوالى الأحداث.  

" الرجل الشجرة "  من تأليف متولي حامد ، بطولة عادل الكومي  ، فادي خفاجة ، هناء سعيد ، عصام مصطفى ، محمود الصغير ،حمزة عبدالله ، بالاشتراك مع أطفال  شعبة مواهب مصر بالمسرح القومى للأطفال ، أشعار أيمن النمر ، ألحان إيهاب حمدي ، ديكور وماسكات مجدي ونس ، ملابس إيمان الشيخ ، استعراضات أشرف فؤاد ، مادة فيلمية  محمد الجباس ، من إخراج عادل الكومي.

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