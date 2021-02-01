"الأرصاد" تحذر: البلاد تشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلاً: "الطقس مستقر حتى الأربعاء المقبل، حيث يتميز بسطوع الشمس خلال فترة النهار"، لافتَا إلى أن درجة الحرارة تسجل خلال الفترة الحالية أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا فضل من الله عز وجل.

وتابع "سعودي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البلاد ستكون تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي التي قد تكون شديدة ابتداءً من يوم الخميس، موضحًا أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يصاحبها نشاط الرياح الذي يزيد من برود الجو، واضطراب الملاحة البحرية.

ولفت إلى أن السحب المنخفضة والرعدية ستتكاثر على البلاد وقد تصل إلى حد السيول على بعض المحافظات مثل شمال وجنوب الصعيد وشمال سيناء والاسكندرية والمدن الساحلية، أما نصيب محافظات الوجه البحري من الامطار فقد تكون متوسطة، وفي بعض الاحيان تتكون غزيرة.

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