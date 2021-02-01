لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:07 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقد اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة اجتماعات اللجان وفقًا لجدول أعمالها.

فمن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعين لها، حيث يناقش الاجتماع الأول بحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 20192020، من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الانفاق.

وتستكمل اللجنة، في اجتماعها الثاني، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامي هاشم،اجتماعها، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

بينما يشهد اجتماع لجنة الصحة، برئاسة النائب أشرف حاتم، استعراض تقريري مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وإقرارهم.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها، لإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

فيما تستكمل لجنتي الشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتناقش لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بالإشرااك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعة.

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها، لاستعراض وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في ضوء المناقشات التي دارت بشأنها.

بينما تعقد لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعها، للموافقة النهائية على مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

ويشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعها، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي تعكس جانبًا من مشكلات دوائرهم في بعض المحافظات.

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