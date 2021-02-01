كامل الوزير يزف بشرى سارة للمتضررين من توسيع الطرق (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتعويض الأسرة بالشكل المناسب، عند إزالة أي منزل لتوسعة الطريق، او توفر لهم وحدات سكنية أخرى، لافتَا إلى أن الأغلبية العظمى يفضلون الحصول على تعويض مادي بدلًا من وحدات سكنية للشراء وحدات سكنية بالقرب من أهاليهم





وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: " احنا مش بنرمي حد في الشارع، دول مصريين وليهم حق، ومش بنخرج حد من بيته إلا بعد حصوله على التعويض المناسب"



