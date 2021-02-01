كامل الوزير يزف بشرى سارة للمتضررين من توسيع الطرق (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتعويض الأسرة بالشكل المناسب، عند إزالة أي منزل لتوسعة الطريق، او توفر لهم وحدات سكنية أخرى، لافتَا إلى أن الأغلبية العظمى يفضلون الحصول على تعويض مادي بدلًا من وحدات سكنية للشراء وحدات سكنية بالقرب من أهاليهم 

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: " احنا مش بنرمي حد في الشارع، دول مصريين وليهم حق، ومش بنخرج حد من بيته إلا بعد حصوله على التعويض المناسب" 

ولفت إلى أن مكتبه مفتوح لأي متضرر لم يحصل على التعويض المناسب، معقبًا: "أي متضرر يلجأ لي، وسيحصل على التعويض المناسب". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير توسيع الطرق

أخبار تهمك

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يدلي بأقوى تصريح عن لقاحات كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناعة مشتقات البلازما الدقيقة

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضم دييجو رولان مهاجم منتخب أوروجواي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمود علاء يثير أزمة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يدرس الرحيل بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

منذ حوالي 9 ساعات

كامل الوزير يزف بشرى سارة للمتضررين من توسيع الطرق (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

كريم محمود عبد العزيز في أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية

منذ حوالي 4 ساعات

أقوي تصريح من مستشار الرئيس بشأن انخفاض إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 م

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

09:00 م

"للأسف عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه".. بسمة وهبة تكشف التفاصيل

10:06 م

عاجل.. موسيماني يستبعد نجم الأهلي من مواجهة الدحيل

06:30 م

533 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع