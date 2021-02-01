689 مشروعا بتكلفة 72.6 مليار جنيه.. حصاد مرحلة البناء بقطاع الإسكان في عامين

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصاد مرحلة البناء، في قطاع الإسكان، خلال الفترة من 2018 - 2019، 2019 - 2020.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعا بقطاع الإسكان، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، فى جميع محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعات خلال العام المالى 2019 - 2020، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حصاد مرحلة البناء فى قطاع الإسكان، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:



- تم تنفيذ 689 مشروعا بقطاع الإسكان، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في جميع محافظات الجمهورية.



- بلغ نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية نحو 31% من جملة المشروعات المُنفذة، بتكلفة كلية 21.8 مليار جنيه.



- تم الانتهاء من تنفيذ 158 مشروعا فى محافظات الصعيد، بتكلفة كلية 16.8 مليار جنيه.



- تم الانتهاء من تنفيذ 58 مشروعا فى المحافظات الحدودية بتكلفة 5 مليارات جنيه.



من بين المشروعات المنتهية، خلال العامين الماضيين:



- محور الفرافرة - ديروط، بطول 310 كيلومترات، بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد.



- محطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية.



- محور هضبة أسيوط الغربية، بطول 22.6 كيلومتر.



- محطة تحلية مياه الضبعة وشبكاتها بمحافظة مطروح.



- مشروع الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة.



- محطة مياه أبو قرقاص، بمحافظة المنيا.



- محطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر.



- توسعات صرف صحى الزقازيق، بمحافظة الشرقية.



التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين:



- جاءت محافظة القاهرة فى صدارة المحافظات، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 104 مشروعات، بتكلفة 14.8 مليار جنيه.



- حلت محافظة الجيزة فى المركز الثانى، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 44 مشروعا، بتكلفة 10.7 مليار جنيه.



- وجاءت محافظة أسيوط، فى المركز الثالث، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 26 مشروعا، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.



- وحلت محافظة القليوبية، في المركز الرابع، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 48 مشروعا، بتكلفة 5.8 مليار جنيه.



- وحلت محافظة الشرقية في المركز الخامس، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 37 مشروعا، بتكلفة 5.4 مليار جنيه.



وجاءت محافظة المنوفية فى المركز السادس، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 49 مشروعا، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.



وجاءت محافظة قنا فى المركز السابع، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 22 مشروعا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه.



وحلت محافظة مطروح فى المركز الثامن، من حيث تكلفة المشروعات، البالغ عددها 4 مشروعات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه.



الأثر التنموي للمشروعات المنفذة بالكامل في قطاع الإسكان:



- تم الانتهاء من إنشاء 423.6 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، منها 172.8 ألف وحدة إسكان اجتماعي.



- 586 ألف مواطن استفادوا من تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.



- تم إنشاء 144.6 ألف وحدة سكنية فى المناطق غير الآمنة وغير المخططة.



- بلغت طاقة مشروعات مياه الشرب 1.44 مليون متر مكعب يوميا، بطول شبكات 830.2 كيلومتر.



- 8.1 مليون مواطن، استفاد من مشروعات مياه الشرب.



- بلغت طاقة مشروعات الصرف الصحى نحو 970 ألف متر مكعب يوميا، بطول شبكات 983.7 كيلومتر.



- 9.7 مليون مواطن استفادوا من مشروعات الصرف الصحى.



- تم الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي في القرى، بطول 1.4 ألف كيلومتر.



- بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88 مليون متر مكعب يوميا.



- 18.8 مليون مواطن، فى 7 محافظات، هي: أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، استفادوا من تلك المحطات.



- بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية المياه 256 ألف متر مكعب يوميا، في محافظات شمال سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر.



- تم رصف طرق بطول 1.6 ألف كيلومتر، ومد شبكات مياه شرب بطول 1.5 ألف كيلومتر، و1.6 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 1.9 ألف كيلومتر شبكات مياه، و1.1 ألف كيلومتر شبكات الصرف الصحي في مدن الجيل الرابع.