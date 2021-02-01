زادت بنسبة 15%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية في السويس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل الدولة المصرية، جهودها، لتنمية وتطوير جميع المحافظات، في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات التي تمس احتياجاتهم اليومية، والتي تتعلق بالصحة العامة للمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه المحافظات.

وتواصل الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العمل بما تم استحداثه من طرق جديدة فى وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات المختلفة، والتى تعتمد على إشراك المواطنين فى وضع تلك الخطط، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة، وحتى تضمن أن تكون المشروعات والخدمات التى تشملها تلك الخطط مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية.

وفى هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة السويس، للعام المالى 2020 - 2021، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية للعام الثانى على التوالي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة المواطن، تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 - 2021، على المستوى القومى، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل النمو الحقيقى، ومعدل البطالة، وعدد المشتغلين، وغيرها، فضلا عن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة فى خطة العام المالى 2020 - 2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة.

وأضافت السعيد، أن خطة المواطن ترتكز على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء فى مختلف المجالات التنموية، فى محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.

وجاءت «خطة المواطن الاستثمارية» بمحافظة السويس على النحو التالي:

- يصل عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس إلى 163 مشروعًا.

- قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس، بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 15.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019 2020.

- تمثل الاستثمارات العامة الموجهة للسويس 6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

- تصل نسبة النمو فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة السويس إلى 14%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 2020 - 2021، فتكون على النحو التالى:

- تبلغ استثمارات قطاع البترول 10.16 مليار جنيه، بنسبة 64.7%.

- تبلغ استثمارات قطاع النقل 1.86 مليار جنيه، بنسبة 11.8%.

- تبلغ استثمارات قطاع قناة السويس 1.08 مليار جنيه، بنسبة 6.9%.

- تبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 820 مليون جنيه، بنسبة 5.2%.

- تبلغ استثمارات قطاع الإسكان 546.56 مليون جنيه، بنسبة 3.5%.

- تبلغ استثمارات القطاعات الأخرى 1.25 مليار جنيه، بنسبة 7.9%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس، فى خطة 2020 - 2021، تتمثل فى توصيل الغاز الطبيعي لـ4 آلاف عميل، إلى جانب تحويل 2000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 284.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه 101.3 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالسويس، فضلا عن توجيه 132 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

ولفت التقرير إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تستهدف الدولة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي في محور القناة، بحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزا عالميا متميزا في الخدمات البحرية واللوجيستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية فى تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة فى منطقة القناة، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع لعام 2020 - 2021 نحو 19.9 مليار جنيه.

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خطة المواطن الاستثمارية السويس

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