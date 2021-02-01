اندلاع حريق هائل في مصنع جبس بأبو النمرس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
اندلع حريق هائل في مصنع تشكيل جبس بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب العش، بمركز أبو النمرس.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، ويواصل رجال الإطفاء عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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حوادث حريق ابو النمرس

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