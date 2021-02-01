"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج أول لقاح مصري لعلاج كورونا (فيديو)

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قال الدكتور محمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز بصدد التجهيز لإنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف "علي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك مصنع سينتج اللقاح خلال المرحلة المقبلة، معقبًا: "احنا اتأخرنا كتير، ولكن نمتلك التكنولوجيا الخاصة بإنتاج اللقاح، ونثق في النتائج بصورة كبيرة"



وتابع أن المركز سيستمر في الدراسات لكي يشعر المواطن بالأمان، وبأن هناك جهات مسؤولة تعمل على تأمين الوضع الصحي من الفيروسات.

