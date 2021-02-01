وزيرة الصحة: مشوفتش قيادة سياسية بتشتغل بالشكل الكبير ده

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه منذ وصول الفرق إلى مصر، ومغادرة 30 فريق منهم لم ترصد إصابة بينهم، مضيفة: "100% سلبي مما يؤكد قدرة النظام الصحي المصري على التحكم في الوباء وعلى عزل الفرق دون التأثير عليهم".



وأضافت أن الرئيس السيسي لديه الثقة ان مصر قادرة على اجتياز أي تحديات، متابعة: "ثقة الرئيس السيسي بتخلينا نبذل جهد، ونوصل الليل بالنهار حتى نكون على قدر الثقة.. وكمواطن مصري مشوفتش قيادة سياسية بتشتغل بالشكل الكبير ده".



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الفرق التي شاركت في بطولة كأس العالم لكرة اليد فور وصولهم تم إجراء مسحة كورونا لكل الفرق وكان عددهم 2000 شخص، وثبت إصابة 26 شخص منهم بفيروس كورونا.