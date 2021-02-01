"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا".. الباز: الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة

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قال الدكتور محمد الباز، إن مستوى الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة المصرية بكثير في المرحلة الحالية التاريخية.



وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا".



وواصل الباز أنه عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه، لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه الدولة حاليًا.



واستكمل الباز أن الجمهور أيضًا مُدان في هذا المستوى المتردي للإعلام، لأنه هو من يمنح الشرعية لمثل هؤلاء، ولمثل هذه الموضوعات لأن تتصدر، وبالتالي يُعاد المشهد مرة أخرى ويتم استضافتهم مرة أخرى ومناقشة مثل هذه الموضوعات غير الأخلاقية.