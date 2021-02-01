"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا".. الباز: الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة

"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا".. الباز: الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:47 ص
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن مستوى الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة المصرية بكثير في المرحلة الحالية التاريخية.
وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا".
وواصل الباز أنه عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه، لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه الدولة حاليًا.
واستكمل الباز أن الجمهور أيضًا مُدان في هذا المستوى المتردي للإعلام، لأنه هو من يمنح الشرعية لمثل هؤلاء، ولمثل هذه الموضوعات لأن تتصدر، وبالتالي يُعاد المشهد مرة أخرى ويتم استضافتهم مرة أخرى ومناقشة مثل هذه الموضوعات غير الأخلاقية.
وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا".
وواصل الباز أنه عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه، لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه الدولة حاليًا.
واستكمل الباز أن الجمهور أيضًا مُدان في هذا المستوى المتردي للإعلام، لأنه هو من يمنح الشرعية لمثل هؤلاء، ولمثل هذه الموضوعات لأن تتصدر، وبالتالي يُعاد المشهد مرة أخرى ويتم استضافتهم مرة أخرى ومناقشة مثل هذه الموضوعات غير الأخلاقية.
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