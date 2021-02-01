إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر

احتفلت الاستايلست ايمى إيهاب بعيد ميلادها داخل أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الاعمال منهم المنتج الفني محمد السبكي والفنانه سميه الخشاب والنجم مصطفي خاطر وميكاب ارتيست سينما هاني كريستانو.

كما حضر حفل عيد الميلاد كوافير محمد الليثي وميك اب ارتيست نهال ورجل الاعمال ياسر سليم وحرمه ومطربه ستار اكاديميي ساره الليثي وموديل الاعلانات والسينما هايدي السباعي وصديقتها كنزي خالد .

وكان اخر أعمال الاستايلست ايمى إيهاب فيلم "يوم العرض" و"بيكيا" من بطولة الفنان محمد رجب وبرومو نادي الأهلي .
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر
إيمى إيهاب تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمية الخشاب ومصطفى خاطر

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