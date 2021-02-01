عضو أكسفورد يكشف موعد وصول الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا إلى مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، عن موعد وصول الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا إلى مصر.

وقال "سالمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن لقاح استرازينكا آمن بنسبة 100% ونسبة الفعالية له تصل من 70 إلى 90%.

وأضاف أن هناك 30 مكان لتصنيع لقاح استرازينكا خلال عام 2021، متوقع أنه مع نهاية شهر فبراير المقبل سيصل جزء كبير من اللقاح إلى مصر.


وأشار إلى أنه بدء التطعيم به على الأطقم الطبية وكبار السن من فوق الـ80 عامًا، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة على 30 ألف متطوع من سن 18 لما فوق، كما يتم تطبيقها أيضًا على الأطفال في هذه الشريحة وبعد التأكد من سلامتها وأمانها سيتم إجازة اللقاح لهذا السن.

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