ميسي يقود برشلونة للفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
واصل برشلونة صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد برشلونة إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق عشر نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.


في المقابل، تجمد برصيد بلباو، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل بلباو بهدف عكسي عن طريق خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة في الدقيقة 49.

وأحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز الثمين لبرشلونة في الدقيقة 74.

بهذا الفوز، ثأر برشلونة لخسارته 2 - 3 أمام بلباو في نهائي بطولة السوبر الإسباني في 17 يناير الحالي، ويكتسب المزيد من الثقة في حملته نحو المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

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