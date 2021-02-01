يارا تدخل على خط المنافسة مع أحلام وبلقيس وتكشف عن مفاجأة ألبومها الجديد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر


كشفت الفنانة يارا في برنامج the insider بالعربي أن الفنان زياد برجي سيكون مفاجأة البومها الخليجي الثالث حيث قام بتلحين واحدة من اغاني الالبوم الثمانية الذي سيحمل عنوان " غير الناس " . 

يارا قالت للإعلامي ايلي نخله أن تعاونها مع  زياد هو الأول بمسيرتها الفنية واصفة الاغنية بعبارة " كثير حلوة " و تمنت أن تكون وجه الخير عليهما وأن يلحن لها باللبناني . 

يارا التي ستطرح البوم " غير الناس " بالأيام القليلة القادمة تخوض من خلاله الغناء لأول مرة باللهجة العراقية بتعاون مع الشاعر  آدم و الملحن شميم و الموزع نور هاشم وقد عبرت عن سعادتها بغنائها لهذه اللهجة التي تؤثر بها على حد قولها . 

يارا قالت أن أغنية " غير الناس " رومانسية و تشبهها كثيراً وقد انتهت من تصويرها يوم الجمعة الماضي مع المخرج الشاب نويل باسيل في قلعة تاريخية في إمارة الفجيرة . 

وفي سؤال حول أن البومها الخليجي الثالث سيصادف مع طرح أحلام وبلقيس لألبوماتهن ، قالت يارا أن المنافسة حلوة خاصة بهذه الفترة الحزينة التي تتطلب الكثير من الموسيقى و أشارت الى أنه لا مشكلة لديها أن يطرح البومها مع البومات أخرى .

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