عضو فريق جامعة أكسفورد: وصول جزء كبير من لقاح أسترازينيكا إلى مصر في هذا الموعد

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قال أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن هناك 30 مكان لتصنيع لقاح أسترازينيكا رخلال عام 2021، متوقع أنه مع نهاية شهر فبراير المقبل سيصل جزء كبير من اللقاح إلى مصر.



وقال "سالمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن لقاح أسترازينيكا آمن بنسبة 100% ونسبة الفعالية له تصل من 70 إلى 90%.



وأشار إلى أنه بدء التطعيم به على الأطقم الطبية وكبار السن من فوق الـ80 عامًا، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة على 30 ألف متطوع من سن 18 لما فوق، كما يتم تطبيقها أيضًا على الأطفال في هذه الشريحة وبعد التأكد من سلامتها وأمانها سيتم إجازة اللقاح لهذا السن.

