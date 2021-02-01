عمرو دياب يطرح ألبوم "يا أنا يا لأ" في المتاجر





طرح النجم عمرو دياب CD ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" في كافة فروع متاجر فيرجين ميجا ستور.

وكان عمرو دياب قد طرح الألبوم منذ فترة عبر خدمة فودافون ميوزيك وكذلك عبر تطبيقات الموسيقى العالمية الشهيرة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:





1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).





2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).





3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).





4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).





5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).





6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).





7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).





8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).





9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).





10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).





11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).



