وزيرة الهجرة تستعرض تفاصيل إطلاق أول لوبي لشباب الدارسين بالخارج (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهداف إطلاق مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج بمشاركة 50 دارس ودارسة.

وقالت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن هذا المركز عبارة عن منصة رقمية أطلقتها وزارة الهجرة بمشاركة شباب الدارسين أنفسهم في الخارج.

وأضافت "تم تشكيل أول لوبي من شباب الدارسين بالخارج باعتبارهم قوة ناعمة بعد تدريبهم وتنظيم أكثر من 24 برنامج لهم واستعراض مقابلتهم مع الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس لإعدادهم".

وتابعت "تم الالتقاء بشباب المبادرة الرئاسية وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من أجل الإجابة على استفساراتهم في مختلف القضايا السياسية التي يجري بينهم وبين زملائهم في الجامعات النقاشات حولها".

واستطردت "هناك تأكيد من القيادة السياسية بأهمية الشباب واعتبارهم كلمة السر في الحصول على الاستقرار والسلام في العالم".

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