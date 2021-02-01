مركز فنون الآثاريين العرب يفتح أبوابه أمام المتدربين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن فتح باب قبول متدربين بالمركز الإقليمي للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد العام للآثاريين العرب.

وتتولى إدارة المركز الدكتورة هناء عدلى أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان.

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن ورشة العمل للفنون والحرف والصناعات التقليدية ستعقد في الفترة من ٢-٤ فبراير بمقر الاتحاد بالشيخ زايد والباب مفتوح للتقدم عبر إيميل الاتحاد
[email protected] للطلاب والخريجين.

وذلك فى مجالات الآثار والإرشاد السياحي والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية والتاريخ، ومحبى وهواة صناعة الفخار والعدد محدود والأولوية بأسبقية الحجز.

وأشارت الدكتورة هناء عدلي مدير المركز الإقليمي للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالاتحاد بأن اليوم الأول يتلقى المتدرب محاضرات نظرية عن طرق صناعة وأساليب زخرفة الفخار (تشمل أنواع الطينات، مراحل الصناعة، التشكيل باليد والدولاب، أساليب الزخرفة الكلاسيكية والحديثة) وفى اليوم الثاني تدريب عملي على صناعة الفخار (يقوم المتدرب بتشكيل أعمال فخارية بيديه، يتم تقييم إنتاج المتدرب ويحتفظ كل متدرب بإنتاجه) وفى اليوم الثالث زيارة علمية ميدانية لمنطقة آثار سقارة (يتولى الشرح أساتذة متخصصون، ويتم مراعاة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المدربين والمتدربين.

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مركز فنون الاثاريين العرب

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