أخصائي صدر من مدينة ووهان يكشف حقيقة انتشار فيروس "نيباه" في الصين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف علي الوعري، اختصاصي الصدر من ووهان الصينية، حقيقة انتشار فيروس "نيباه" في الصين.

وقال "الوعري" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بداية ظهور هذا الفيروس كان في التسعينات في ماليزيا بسبب خفاش الفاكهة".

وأضاف "لا يوجد أي انتشار لهذا الوباء في الصين ولم نسمع عن أي إصابات به في الصين في هذا التوقيت وما نشر في صحيفة الجارديان البريطانية هي مجرد إشاعات إعلامية مضخمة".

وتابع "احتمال وارد أن ينتشر في أي لحظة، وهو من الفيروسات المميتة التي لا يوجد لها دواء أو لقاح وطريقة انتقاله مشابهة بصورة كبيرة لفيروس كورونا، ولكن خفاش الفاكهة يوجد في مناطق الغابات الحارة والجبال في جنوب آسيا ولا يوجد في الدول العربية".

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كورونا الصين

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