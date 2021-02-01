خالد منتصر: الفيسبوك كان المفروض يتمنع عن الدول العربية (فيديو)

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انتقد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والأديب، استخدام الدول العربية لمواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "منتصر"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "مؤسس الفيس بوك كان يجب أن يكتب ممنوع لمجتمعات معينة ونحن ضمن هذه المجتمعات".



وأضاف "مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تحولت إلى مطوة قرن غزال لتقطيع بعضنا البعض، والفيس بوك تحولت إلى وسيلة للتجريس على غرار ما كان يحدث قديمًا من وضع الشخص بالمقلوب على الحمار لتجريسه بين الناس".



وتابع "هناك فرق كبير في تعامل السوشيال ميديا مع واقعتي الطبيب المتحرش وسيدات نادي الجزيرة، في الأولى كانوا بيقولوا ده غلبان واتحرش لفظي فقط، وفي الثانية اتهامات وإساءات لهن وكان ناقص نعدمهم".