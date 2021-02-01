محمد نجاتي لـ"الفجر الفني": تعرضي للهجوم مؤخرا في ميزان حسناتي.. شاركت في "ضربة معلم" لهذا السبب.. ولم انزعج من ترتيب اسمي على التتر (حوار)





*تجربة "ضربة معلم" مختلفة واتحمست لها بسبب الدور.



*مشهد موت ابنى من أصعب المشاهد فى "ضربة معلم".



*يهمني ترتيب اسمى على التتر ولكن ترجع فى النهاية إلى رؤية المخرج.



*المنصات الإلكترونية هى لغة العصر حاليا وخطورتها المادة التي تقدم عليها.



*أحمد زكي نصحني بأن أرسم للشخصية عالم خيالي فى ذهني واختار لها طريقة الحديث والأداء والملابس.



*استعد لفيلم "ليلة فى الجحيم" خلال الفترة المقبلة.



*هجوم السوشيال ميديا عليا بعد أزمة الشيوخ فى ميزان حسناتي.





يعود إلى الساحة التليفزيونية بدور "صلاح"، فى مسلسل "ضربة معلم"، مع النجم محمد رجب، واستطاع بهذا الدور أن يلق إعجاب الكثير من الجمهور، فهو النجم محمد نجاتي، الذى بدأ مشواره الفني وهو مازال فى الصف الأول الإعدادي، وقدم العديد من الأدوار المميزة سواء فى الدراما أو السينما.



أجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان محمد رجب ليكشف لنا كواليس مسلسل"ضربة معلم"، أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، رأيه فى عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، ماذا قال له الفنان أحمد زكي، وأمور كثيرة خاصة به وإلى نص الحوار:



فى البداية.. كيف كانت تجربتك في مسلسل "ضربة معلم"؟

التجربة كانت مختلفة وجميلة بالنسبة لي لأني اشتركت فيها مع المخرج إسماعيل حبيب وهو صديق وجار من فترة طويلة، وهذا يعد أول تعاون بينا، فكان المسلسل بمثابة شيء جميل بين اثنين أصدقاء.



ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل"ضربة معلم"؟

ما حمسني للمشاركة فى "ضربة معلم"، هو الدور، فعندما قرأت أول سطرين اتشدت للدور بشكل كبير، وذلك لأن شخصية صلاح، شخصية موجودة بشكل كبير فى حياتنا، ف"صلاح" شخص عادي يرضي بقليله ومستسلم للأمر الواقع، لذلك لايكسب شيء فى حياته فى النهاية، وكان لابد من إلقاء الضوء على هذه الفئة من الناس.



كيف كان التعاون مع الفنان محمد رجب؟

محمد رجب صديق قديم واتعاملت مرة واحدة معه فى مسلسل "علامة استفهام"، عندما ظهرت كضيف شرف، ولكن يعد هذا أول تعاون يجمع بينا بهذه المشاركة الكبيرة، وأنا سعيدة بالتعاون معه.



هل تابعت ردود أفعال الناس على مسلسل "ضربة معلم"؟

لم أتوقع هذه الردود الكبيرة على المسلسل سواء على السوشيال ميديا أو الشارع، والحمد لله المسلسل تصدر التريند لأكثر من مرة أثناء عرضه.



ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك؟

هناك شخص علق على نوع السجائر التى كان يشربها صلاح فى البداية ثم تغييرها عندما أصبح يعمل وهذا يدل على أن الجمهور يركز فى كل تفاصيل العمل.



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

المشهد الذى ضرب فيه "صلاح" "ورد" بالقلم، لأن أنا من الشخصيات التى لا تستطيع أن تقلد مشهد الضرب فيظهر للمشهد كأنه حقيقي، أنا بضرب واضرب حقيقي، كما أن مشهد موت ابن "صلاح" وهو بيتولد احتاج مذاكرة كبيرة، وآخر مشهد عندما اعترف صلاح لجابر بخيانته.



هل محمد نجاتي يشغله ترتيب اسمه على التتر أم لا ؟

يهمني ترتيب اسمى على التتر، ولكن أيضاً أنا احترام رؤية المخرج، والمخرج إسماعيل حبيب صديقي ولن انزعج حتى لو كتب اسمي فى نهاية التتر.





هل كنت تفضل أن يعرض المسلسل داخل السباق الرمضاني عن عرضه حالياً؟

لا أنا أري أن عرض المسلسلات فى هذا التوقيت وخارج السباق الرمضاني يعطى للمسلسل أن يشاهد بشكل أكبر من رمضان.



رأيك في عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟

المنصات الإلكترونية هى لغة العصر حالياً، وأنا ليس لدي مشكلة معها ولكن خطورة المنصات الإلكترونية على المادة التي تعرض عليها لأنها بدون رقابة.



هل هناك جديد لك في السينما خلال الفترة المقبلة؟

فيلم "ليلة فى الجحيم"، وهى تجربة جديدة ومختلفة لمخرج جديد والفيلم عن أكلي لحوم البشر.



ما النصيحة التي مازالت عالقة فى ذهنك منذ دخولك مجال التمثيل ؟

هناك نصيحتين واحدة من الأستاذ عاطف الطيب وهو قال لى الانتشار الجيد يأتي من الاختيار الجيد فى الأدوار، وحتى تكسب محبة الناس لابد أن تختار جيدا.