شاهد.. مشادة كلامية بين محامين والسبب تغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
نشبت مشادة كلامية حادة بين المحامين عصام حجاج، ومها أبو بكر بسبب مشروع قانون تغليظ العقوبات على ضرب الزوج لزوجته.

وقال عصام، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "النائبة التي تقدمت بهذا المشروع قد خالفت بهذا القانون الشرع والقانون، ولن يلتفت أحد في مجلس النواب إلى هذا القانون ويجب رفع الحصانة عنها".

وأضاف "سيادة النائبة خالفت مبدأ المساواة بهذه المطالبات لان هناك بعض الرجال اللذين يتعرضون للضرب من زوجاتهم، ولو طبق هذا القانون هتتخرب البيوت العمرانة وهنلاقي كل الرجالة في الحبس".

من جانبها تدخلت المحامية مها أبو بكر لدعم فكرة المشروع وأنها ستتقدم ببلاغ ضده ورفضت ما قاله المحامي عصام حجاج فما كان منه إلا محاولة الإشارة إلى أن المحامية لا علاقة لها بالقانون وتتحدث من الناحية الإعلامية ويبدو أن لها تجربة شخصية تجعلها مناصرة لهذا القانون فما كان من الإعلامية إيمان الحصري إلا محاولة فض الخلاف بينهما.

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ضرب الزوج لزوجته

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