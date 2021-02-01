"سنشهد انفراجة".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تلقت الجدول الزمني لتوريد لقاحات كورونا من منظمة جافي خلال شهر فبرابر.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطلعوا على الجدول، مؤكدة أن مصر ستحصل على كميات كبيرة من اللقاح خلال شهر فبراير.

وأضافت وزيرة الصحة، أننا سنشهد انفراجة وتوسع في اللقاحات في مصر خلال فبراير، موجهة التحية لمنظمة الجافي، معقبة: "هنسمع أخبار كويسة جدا".

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