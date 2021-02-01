مصرع شخصين في تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بـ"موتوسيكل" في بني سويف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:17 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
لقي شخصان مصرعهما في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة بخارية "موتوسيكل"، بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق بياض العرب بـ٤ كيلو متر اتجاه القاهرة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة شخصين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى الطوارئ.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: الأمير فتحي خليل طه، ٤٢ سنة، ومصطفي تهامي أحمد، ٢٧ سنة، يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقل الجثتين وايداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور بالتعاون والتنسيق مع قوة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.

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