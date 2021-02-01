رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد: المنتخب المصري تلقى إشادة كبيرة بعد مباراة الدنمارك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه الدعم الكامل في تنظيم المونديال.

وقال "نصر" في اتصال هاتفي مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تلقينا كل الشكر من الوفود المشاركة في البطولة".

وأضاف أن المنتخب المصري تلقى إشادة كبيرة بعد مباراة الدنمارك والتي خسرها المنتخب بفارق هدف واحد ليصعد المنتخب الدنماركي والذي يتوج اليوم ببطولة المونديال بعد فوزه على المنتخب السويدي.

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