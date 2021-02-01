موسيماني يصدم مهاجم الأهلي قبل مونديال العالم للأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الدحيل القطري مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موسيماني يقرر الإعتماد على والتر بواليا أساسيا في تشكيل الأهلي

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بالمهاجم الكونغولي والتر بواليا أساسيا في تشكيل الأحمر لمواجهة الدحيل القطري.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حدد بواليا كرأس حربة أساسي ،بينما وضع محمد شريف في المرتبة الثانية للإستعانة به في حالة الحاجة إليه في الشوط الثاني فيما خرج مروان محسن من حسابات المدير الفني للأحمر.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميس القادم 4 فبراير.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس 1" مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، حصريا عبر شاشتها مساء الخميس المقبل.

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